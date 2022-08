Inter, 5 nuovi vantaggi per Inzaghi. E venerdì con la Lazio subito la prima verifica

"L’Inter, in versione identica allo scorso campionato con l’eccezione di Lukaku, si può giovare per ora di una serie di vantaggi. Il primo è appunto il sistema: il trio mediano Barella- Brozovic-Çalhanoglu, anche quando non strabilia, conosce a memoria posizioni e movimenti. Il secondo è l’utilizzo delle fasce per fruttuose incursioni (soprattutto Dumfries, a destra, è stato attaccante aggiunto e tiratore fallace) e del piede sapiente di Çalhanoglu e Dimarco per l’alternanza sui calci piazzati.

Il terzo è il ritorno di Lukaku, che non sarà un esteta del duetto tecnico o dell’aggancio in corsa, ma sa scardinare i lucchetti difensivi. Il quarto è l’impeto controllato di Skriniar, la cui mancata partenza è assimilabile a un acquisto. Il quinto è la panchina di lusso: l’ingresso di Dzeko, Correa e Gosens non è cosa da tutti in Serie A, mentre il giovane Asllani ha assaggiato vorace il palcoscenico. Per le verifiche non c’è da attendere troppo: venerdì a Roma, in casa della Lazio, c’è subito il primo esame difficile", analizza Repubblica.