Inter, 756 presenze e la Hall of Fame: gli auguri del club a Bergomi per i 58 anni

756 volte in nerazzurro e un posto d'onore nella Hall of Fame: gli auguri dell'Inter all'ex capitano Bergomi

In attesa dell'annuncio del nuovo difensore dell'edizione 2021 della Hall of Fame dell'Inter, oggi è il giorno di festeggiare l'ultimo calciatore che ha fatto suo ingresso nella leggenda nerazzurra in questo ruolo: Beppe Bergomi!

Nato a Milano il 22 dicembre del 1963, il 30 gennaio del 1980 ha esordito a soli 16 anni e 39 giorni in Juventus-Inter 0-0 di Coppa Italia. Un debutto record, seguito da una lunghissima carriera in nerazzurro: 756 presenze e 28 gol segnati in 20 anni di Inter, due decenni in cui ha difeso una sola maglia mettendo in campo qualità, tecnica e carisma e diventando un punto di riferimento per compagni e avversari. Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, in nerazzurro ha conquistato lo Scudetto de Record (1988/89), tre Coppe Uefa (1990/91, 1993/94, 1997/98), una Supercoppa italiana (1989) e una Coppa Italia (1981/82).