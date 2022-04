Inter a caccia del 2° successo di fila: mai successo nel 2022. GdS: “Deve dimostrare…”

I numeri dell'Inter e il valore specifico della sfida casalinga contro il Verona, in programma sabato a San Siro

Dopo il successo nello scontro diretto contro la Juventus all'Allianz Stadium, il match di sabato a San Siro contro il Verona assume un valore specifico ancora più elevato per i nerazzurri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Al di là del rilievo statistico, il match sarà decisivo in chiave scudetto per dimostrare che il problema era mentale e che il blitz allo Stadium ha sbloccato i campioni d'Italia giusto in tempo per la volatona tricolore".