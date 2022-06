Inter, a metà settimana le visite mediche di Asllani

Il calciatore arriverà dall'Empoli per rinforzare la mediana nerazzurra la prossima stagione

Kristjan Asllani è ormai a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Lo sottolinea anche Niccolò Ceccarini nel suo aggiornamento per TMW: "Dopo l’accordo raggiunto con l’Empoli sulla base di 14 milioni di euro più 2 di bonus, a metà settimana il giocatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche. Poi la firma su un contratto quinquennale, fino al 2027. Insomma, la nuova avventura sta per cominciare".