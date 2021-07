CM – Inter, gli esuberi non portano soldi: Perisic può salutare a zero

L'Inter deve abbassare il monte ingaggi ma gli esuberi non portano introiti: il club nerazzurro valuta l'addio di Perisic a zero

In uscita ci sono anche Pinamonti , Vecino e Perisic: l'attaccante può lasciare l'Inter in prestito con diritto di riscatto, mentre l'uruguaiano piace a Inzaghi e potrebbe restare come prima alternativa a Barella e Calhanoglu.

Come riferisce Calciomercato.com, l'unico che può portare soldi freschi nelle casse del club di viale della Liberazione è Ivan Perisic. Il croato guadagna 4,5 milioni di euro, troppi per la nuova politica societaria, e il rinnovo non è in programma. Marotta e Ausilio vorrebbero venderlo per non perderlo a zero tra un anno ma al momento non sono arrivate offerte.