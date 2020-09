Inter, pronti gli abiti ufficiali della nuova stagione firmati da Hugo Boss

Hugo Boss ha disegnato gli abiti ufficiali dell’Inter per la stagione 2020-2021. Come un anno fa, la nota casa di moda tedesca, è sponsor dei nerazzurri (erano stati disegnati look formali e altri meno formali). Il club ha postato su Instagram il backstage delle prove degli abiti per i calciatori interisti che si metteranno in posa per le foto ufficiali che pubblicizzano la partnership con l’azienda. Tra le foto postate dall’Inter c’è quella dei nuovi arrivi Kolarov e Hakimi, quelle di due vecchie conoscenze nerazzurre D’ambrosio e Lukaku e pure Nainggolan. Nel video che invece è stato postato tra le storie di Instagram ci sono le prove d’abito per tutta la squadra che si sono tenute al centro sportivo di Appiano Gentile.