Inter, aperta un’Academy in Georgia. Antonello: “Altro passo importante”

Il club nerazzurro ha aperto un nuovo progetto in Georgia in collaborazione con la New Vision University di Tbilisi

Fabio Alampi

Dopo la recente apertura a Dubai, continua l’espansione di Inter Academy: il progetto nerazzurro sbarca infatti in Georgia, in collaborazione con la New Vision University (NVU) di Tbilisi.

L'università georgiana condivide con Inter Academy l’attenzione verso l’educazione dei ragazzi e lo sviluppo delle loro abilità personali - non solo dal punto di vista accademico ma anche umano - e l’impegno a garantire la parità di accesso all'insegnamento per i ragazzi di tutto il mondo. Attraverso questo progetto, la NVU intende impattare positivamente sullo sviluppo delle nuove generazioni del paese, educando i bambini e ragazzi georgiani ai valori di impegno, sacrificio e collaborazione che uno sport di squadra come il calcio riesce a trasmettere. La scelta di legarsi per questo obiettivo a Inter Academy conferma valore educativo del progetto nerazzurro, riconosciuto globalmente.

“L’apertura di Inter Academy Georgia rappresenta un altro importante passo per lo sviluppo di Inter Academy, non solo perché permette al progetto nerazzurro di espandere la propria presenza nel territorio asiatico ma soprattutto perché per la prima volta l’accordo è fatto insieme ad un’università, che condivide in pieno la visione dell’Inter sulla formazione dei bambini e ragazzi” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

"Sono molto soddisfatto di firmare questa partnership con uno dei più grandi nomi del calcio mondiale” le parole di David Kereselidze, rettore della New Vision University. “Sono sicuro che Inter Academy Georgia sarà un grande progetto, perché stiamo lavorando con un top club come l'Inter, che ha una lunga tradizione nello sviluppo giovanile in molti paesi di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di avere qui con noi in Georgia gli allenatori altamente qualificati dell'Inter, per aiutare la crescita di molti giovani calciatori nel nostro paese”.

Inter Academy Georgia prenderà il via prossimamente e potrà contare sulle facilities all’avanguardia messe a disposizione dall’università. Il progetto sarà supervisionato dallo staff di Inter Academy, che seguirà il progetto con un’attenzione costante sulla formazione degli allenatori locali e dei giovani atleti.

(inter.it)