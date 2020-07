Nasce Inter Academy Wales-Bangor City Fc, Antonello: “Questa partnership consentirà…”

Inter Academy continua a crescere e sbarca nel Regno Unito: al via oggi Inter Academy Wales – Bangor City FC, in collaborazione con la società calcistica gallese Bangor City FC.

L’apertura di Inter Academy in Galles costituisce un nuovo importante passo nell’espansione del progetto nerazzurro nel mondo, che cresce ed amplia le proprie frontiere anche in questo momento di emergenza internazionale. La partnership con il Bangor City FC permette al Club di esportare la filosofia e la metodologia di allenamento dell’Inter in un Paese che sta investendo molto nello sviluppo del calcio e dei giovani calciatori.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura di questa nuova Inter Academy, la prima nel Regno Unito” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “Siamo contenti che una società di lunga tradizione come il Bangor City FC abbia creduto nel nostro progetto e abbia deciso di entrare a far parte della famiglia dell’Inter. Questa partnership consentirà una crescita comune basata sulla condivisione del know-how nerazzurro in un paese che ha a cuore lo sviluppo del movimento calcistico”.

(Inter.it)