Al via Inter Calling Kids: i bambini di Inter Academy e Inter Campus incontrano le Legend

Inter Academy e Inter Campus hanno dato il via all’iniziativa Inter Calling Kids, che vede i piccoli nerazzurri incontrare virtualmente le Legend del Club. L’Inter Academy Toronto, il 29 giugno ha passato un pomeriggio in compagnia (virtuale) di Cristian Chivu. Questa settimana è stata invece la volta di Javier Zanetti, che ha incontrato in videochiamata i bambini dei progetti in Argentina di Inter Academy e Inter Campus. In un comunicato il club nerazzurro ha spiegato:

“Gli appuntamenti continueranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno diversi altri paesi dove sono presenti i due progetti internazionali del Club. L’iniziativa coinvolgerà circa trecento tra bambine e bambini nerazzurri. L’obiettivo di Inter Calling Kids è quello di mantenere forte il legame tra l’Inter e i bambini dei due progetti internazionali. Soprattutto in questo momento di emergenza globale che non permette loro di allenarsi”.

“L’iniziativa permette inoltre di creare sinergia tra Inter Academy e Inter Campus e si inserisce all’interno di una serie di attività che Inter Academy sta svolgendo a sostegno dei propri partner nel mondo e permette ad Inter Campus di aggiungere un’esperienza di valore al percorso educativo portato avanti settimanalmente“.

(Fonte: inter.it)