Inter accelera per Gosens, l’Atalanta ha deciso: la strategia in caso di addio

Il piano dell'Atalanta in caso di partenza di Robin Gosens, obiettivo di mercato dell'Inter in questa sessione di mercato

L'Inter fa sul serio per Robin Gosens e accelera per strappare il tedesco all'Atalanta. Il club nerazzurro è pronto a piazzare il colpo prima della fine del mercato.

Intanto, come riferisce TuttoMercatoWeb, l'Atalanta ha già stabilito la strategia in caso di partenza di Gosens. Il club orobico non ha intenzione di fare altri colpi, con le coppie che rimarranno Hateboer-Zappacosta e Maehle-Pezzella. Difficile la pista Lazzari, mentre potrebbero essere movimenti in entrata solo in caso di occasioni last minute.