Inter, accordo con l’Empoli per Satriano: scambio di documenti, i dettagli

Fumata bianca tra nerazzurri e toscani: l'attaccante classe 2001 si trasferirà in azzurro alla corte di Paolo Zanetti

Martin Satriano sarà un giocatore dell' Empoli . L' Inter ha raggiunto l'accordo con il club toscano per il prestito secco dell'attaccante classe 2001. Come riferisce Calciomercato.com, le parti hanno trovato l'intesa totale: siamo allo scambio dei documenti.

Nella scorsa stagione, Satriano ha giocato in prestito al Brest, in Francia, totalizzando 4 gol in 15 presenze.