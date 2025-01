“Siamo molto soddisfatti di annunciare il nostro primo accordo di partnership regionale in Arabia Saudita, un territorio per noi chiave a livello di sviluppo del brand Inter e che mostra un sempre crescente interesse per i colori nerazzurri” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “La collaborazione con Zain KSA ci permette non solo di avviare la nostra prima partnership nel mercato dell’Arabia Saudita ma anche di unirci a un brand che, come l’Inter, considera l’innovazione e l’attenzione per la propria community due pilastri fondamentali della propria strategia di crescita”.