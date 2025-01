L’Inter adesso è quarta nella maxi classifica di Champions e contro il Monaco a San Siro, nell’ultima giornata, le basterà un punto per accomodarsi nel G8 e andare agli ottavi: ma sarà meglio non fare calcoli eccessivi, non fosse altro perché nell’unica serata in cui la squadra di Inzaghi ha indugiato in questo senso — a Leverkusen — alla fine ha gettato via un punto prezioso.