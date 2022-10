Inter, Acerbi al 45′: “Col rigore tutto in discussione. Non possiamo solo difendere”

Tre gol e tanta adrenalina in campo nei primi 45' di Fiorentina-Inter. Al termine del primo tempo, il nerazzurro Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato benissimo, attaccando, eravamo aggressivi. Il rigore mette un po' tutto in discussione, se pensiamo solo a difendere diventa dura. Dobbiamo fare un pochino di più, come all'inizio e cercare altri gol".