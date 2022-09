Inter, Acerbi motivatissimo: “Oggi primo allenamento, al derby sarà in panchina”

"Ace" ha scelto la maglia numero 15, quella che indossava al Sassuolo e durante il trionfale Euro 2021 con l'Italia. Stamani sarà ad Appiano, conoscerà i compagni, sosterrà il primo allenamento e poi andrà in panchina nel derby. La condizione fisica non è il massimo dopo un'estate fuori dal progetto biancoceleste, ma se ci sarà da giocare qualche minuto, non si tirerà indietro. Lo ha detto sui social («Darò tutto») e anche a Inzaghi con il quale ha parlato parecchio sia negli scorsi giorni sia ieri. Tra i due il legame è fortissimo e sanno di potersi fidare l'uno dell'altro. Non sembra preoccupato, ma motivatissimo".