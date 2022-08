Giornale – Inter, Acerbi promesso sposo: rinuncia a due stipendi per i nerazzurri

Ne parla anche l'edizione odierna de Il Giornale. Questo il focus: "Chi dalla Capitale è pronto ad andarsene è Francesco Acerbi, da tempo separato in casa e in rottura totale con il mondo biancoceleste. Il centrale dirà addio alla Lazio ed è ormai promesso sposo dell’Inter. Operazione in prestito con diritto di riscatto, col difensore ex Sassuolo pronto a rinunciare ad alcune spettanze economiche (un paio di stipendi) pur di facilitare il suo approdo alla corte del mentore Simone Inzaghi. Fu proprio il tecnico piacentino a volerlo alla Lazio nell’estate 2018. Quattro anni dopo i due sono pronti a riabbracciarsi a Milano, dove - fatalità del destino - Ace dovrebbe ricoprire il ruolo di vice De Vrij del quale era stato l’erede in maglia laziale".