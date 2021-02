Inter, CdS: “Prima o poi a Milano arriverà l’acquisto ‘strutturato'”. Due nomi per l’identikit

Probabilmente è ancora prematuro pensarci. Sia per la possibile cessione del club, che inevitabilmente ritarda la programmazione del futuro, sia perché l’attuale portiere, Samir Handanovic, ha rinnovato il suo contratto fino al 2022. Ma il futuro della porta dell’Inter è già segnato. Prima o poi, sottolinea il Corriere dello Sport, a Milano arriverà infatti l’acquisto strutturato, ovvero un portiere forte fisicamente e prestante. I nomi che rispondono all’identikit sono quelli di Musso e Gollini, con Silvestri più indietro:

“Verrà un momento in cui l’Inter acquisterà un altro titolare, un estremo difensore “strutturato”, alto oltre 185 centimetri (in Italia i più gettonati sono Musso e Gollini, con Silvestri un po’ più indietro), ma al momento questa non è considerata una priorità“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)