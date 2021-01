Adani: “In campionato Conte è ai livelli di Mou. All’Inter ha alzato il livello di tutti”

Lele Adani su Twitch ha parlato di vari argomenti a partire dalle voci sull’addio di Fonseca: «Parlano di Sarri e Allegri per la Roma. Come dire A e Z, capisco il gioco dei media. Ma vanno valutate le rose e non si possono fare nomi a caso».

L’ANALISI – Sull’Inter invece ha detto: «Sull’attualità Conte sta facendo a livelli di Mourinho ed Herrera sul campionato al momento. In Europa non ha dimostrato di essere di livello l’Inter. Nell’EL, che non si è disputata in contemporanea con il campionato, non può essere un test. Comunque i nerazzurri erano tra i più forti nella seconda parte della competizione e sono arrivati secondi. Il percorso è buono ma non testa la forza della squadra nelle campagne europee dove ha dimostrato di non essere all’altezza. In campionato sia quando vince che quando perde ci sono delle mancanze nei novanta minuti. Con la Juve ha fatto una prestazione meravigliosa. Il percorso di Conte ad oggi in campionato è ottimo, dobbiamo ammetterlo. Quello che sarà tra due mesi si vedrà e lo rivaluteremo. Ci sono state tante cose positive in Serie A. Anche l’espressione di gioco è la sua, può piacere o no, ma ha alzato il livello di tutti. Sennò Barella e Bastoni non fanno quella partita. Vidal che è quasi fuori dalla percezione di sé stesso ti piazza al momento giusto il colpo. Lukaku è nel momento migliore. Lautaro meglio di due anni fa. Vediamo più avanti».