Mercato Inter, Adani suggerisce un nome: “Sarebbe perfetto al posto di Vidal”

L'ex difensore nerazzurro, nel consueto appuntamento con la "Bobo TV", ha indicato un profilo che gioca in Argentina

Nel corso della puntata odierna della "Bovo TV", Daniele Adani ha parlato di un calciatore poco pubblicizzato sui media, ma secondo il suo parere già pronto per fare il salto in qualche big d'Europa. Si tratta di Nicolas De La Cruz, centrocampista uruguaiano classe '97 del River Plate: "Non capisco come non si possa parlare di un calciatore come De La Cruz del River Plate: da quattro anni gioca titolare. Fossi nell'Inter andrei a prenderlo, sarebbe perfetto al posto di Vidal. Non dico come titolare fisso, alla fine Vidal quante partite ha fatto?".