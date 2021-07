Inter, c’è il primo stop: si ferma D’Ambrosio per un affaticamento muscolare

Ieri il difensore nerazzurro ha lavorato a parte per un problema fisico accusato in amichevole contro la Pro Vercelli

C’è uno stop in casa Inter verso la nuova stagione. Non sembra trattarsi di un problema grave, ma Simone Inzaghi ieri non ha potuto contare su un difensore. Come svelato da Tuttosport, “ieri i nerazzurri hanno lavorato come da programma in quel di Appiano, ma solo al mattino. Inzaghi ha infatti concesso un pomeriggio di riposo. Ha lavorato a parte Danilo D’Ambrosio, reduce da un affaticamento muscolare accusato proprio durante il test di mercoledì con la Pro Vercelli”, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del jolly difensivo nerazzurro.