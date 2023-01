EDICOLA CDS – L’Inter aggancia la Juve: Lautaro affonda il Verona. Napoli gode di più

"Napoli gode di più". Recita così il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola domenica 15 gennaio 2023

"Napoli gode di più". Recita così il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola domenica 15 gennaio 2023. "Il Lecce ferma il Milan: ora Spalletti ha 9 punti sulla seconda. Rossoneri allo sbando per 45 minuti: Leao e Calabria evitano il crollo. L'Inter aggancia la Juve a quota 37: Lautaro affonda il Verona", si legge.