SM – L’Inter si aggrappa a Dzeko: dal 1′ anche a Udine? E c’è uno stimolo in più

In attesa del ritorno di Romelu Lukaku, ora fermo ai box per infortunio, Edin Dzeko è l'attaccante più 'caldo' a disposizione di Simone Inzaghi

Dato in partenza in estate, Dzeko sta scalando posizioni nel reparto offensivo nerazzurro a suon di gol e assist. Inzaghi si è affidato alla sua esperienza in Champions, dove il bosniaco è partito titolare contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Fiducia ripagata con il gol e l'assist a Dumfries per il 2-0 finale.