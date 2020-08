Condò: “Inter solida bella, ultime due gare da fotocopia. Joao Mario, che agonia”

«Se Abidal non è rimasto al Barcellona è il segnale che Messi si è fatto sentire». Questa la considerazione di Paolo Condò dopo l’addio del direttore sportivo blaugrana alla società. Bartomeu però ha parlato di una scelta fatta dallo stesso dirigente, sarebbe stato lui a dire addio al progetto che vedo comunque l’argentino come pilastro della società blaugrana. A Skysport si è parlato nelle scorse ore anche dell’interesse del Benfica per Joao Mario e il giornalista ha sottolineato: «Mamma mia che agonia questa storia di Joao Mario con l’Inter. Un’agonia. Anni di agonia».

Sull’esperienza dell’Inter in EL ha aggiunto: «Inter solida e bella. Sono state due partite fotocopia le ultime due. Se col Bayer avessero concretizzato la mole di occasioni create ne avrebbero segnato almeno cinque anche in quella gara. Massacrate entrambe le rivali».

(Fonte: Skysport)