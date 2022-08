Akanji, opzione come erede di Skriniar. Dormund, niente prestito: l’Inter spera che…

Come spiega La Gazzetta dello Sport "A Dortmund non ci sarà nessun allungamento tattico del contratto di Akanji che gli permetta di accasarsi temporaneamente in nerazzurro e poi essere riscattato. In questo quadro, la richiesta fatta dai tedeschi è comunque fuori dalla portata dell’Inter: 15 milioni secchi. Vista la delicatezza del rapporto tra club e giocatore, i nerazzurri sperano che il Dortmund ammorbidisca le pretese man mano che passeranno i giorni sfruttando pure il gradimento totale di Manuel. E nello stesso tempo, sperano pure di avere un ok dalla proprietà per investire qualche milioncino su un difensore su cui tutto lo staff crede tantissimo. In fondo, lo stesso Akanji sarebbe un’opzione da considerare sia nel caso di danarosa cessione di Skriniar, sia come quarto centrale nel post-Ranocchia. Più semplice, in ogni caso, arrivare ad Acerbi, che ha occhi solo per l’Inter e il maestro Inzaghi".