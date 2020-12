Sky – I tifosi del M’Gladbach disturbano l’Inter. Un uomo dello staff nerazzurro…

Notte agitata per l’Inter. I nerazzurri sono stati svegliati da fuochi d’artificio alle 4 del mattino. Sembrava una semplice boutade dei tifosi del M’Gladbach. I tifosi del Borussia sono arrivati sotto l’albergo della squadra di Conte per ricordare la partita della lattina che colpì Boninsegna 49 anni fa. Anche a Skysport riportano la notizia sottolineando che è stata una nottata agitata per Conte e i suoi uomini. Questa mattina la polizia è arrivata nel ritiro nerazzurro per i rilievi del caso anche perché ci sono stati dei danni attorno all’albergo. “Unico a scendere per vedere cosa stava accadendo e per accertarsi delle condizioni del pullman dell’Inter è stato Patrizio, autista storico del club. Ma non era stato arrecato alcun danno al mezzo interista”, racconta Di Marzio. “Si percepisce la giusta tensione – ha aggiunto il giornalista – per una gara nella quale non si può perdere. La rivale è ostica perché il Borussia non ha mai perso. In campo una formazione simile a quella del Sassuolo, con Darmian al posto di Hakimi sulla fascia destra. Rientra Brozovic, confermata la difesa”.

(Fonte: SS24)