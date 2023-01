Libero – Inter, allarme difesa: troppi gol subiti e reparto da rifare. De Vrij…

Skriniar lascerà l'Inter, anche se non è chiaro se a gennaio o in estate:

"Ormai 27enne è il teorico punto di congiunzione tra passato e futuro ma, come noto, non rinnoverà il contratto e vivrà il suo apice altrove".

Il quotidiano sottolinea come la difesa sia da rifare in vista della prossima stagione.

Acerbi, infatti, è in prestito mentre De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza di contratto. All'olandese è stato proposto un rinnovo biennale alle condizioni attuali, ovvero 4 milioni netti all’anno.

I numeri della difesa preoccupano non poco: 25 subiti in 19 gare, 11esima difesa in A. In trasferta in A, l’Inter incassa gol da 13 partite consecutive, di cui 9 dell’andata appena terminata.