Inter, ci si interroga su Sensi: “Il solito allarme e una certezza c’è già”

L’Inter si interroga su Stefano Sensi. Dopo il prestito alla Sampdoria, il giocatore farà ritorno ad Appiano Gentile dopo le vacanze

“L’Inter e i tifosi nerazzurri si interrogano sul futuro di Stefano Sensi. Una cosa è certa: il centrocampista (con un contratto fino al 2024) rientra alla base dopo i mesi positivi alla Samp, dove è andato in prestito a gennaio. La sua volontà al momento è trovare un posto nelle gerarchie di Simone Inzaghi dentro un centrocampo che avrebbe gran bisogno di uno come lui a posto fisicamente e che perderà sicuramente dei pezzi (Vidal, Vecino, forse Gagliardini). I numeri di Sensi a Genova sono stati incoraggianti: 10 partite dal primo minuto, una da subentrato, un gol e 757 minuti totali in campo. Bene, anche se c’è stato il solito allarme: un problema agli adduttori gli ha impedito di giocare le ultime tre partite”, si legge.