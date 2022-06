Inter, nuovo alleato sul mercato: asse caldo con il Monza, i nomi sul tavolo

L'Inter potrebbe aver trovato un nuovo alleato sul mercato: si tratta del Monza, neo promosso in Serie A e intenzionato ad allestire una squadra di livello per il suo primo campionato in massima serie. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i brianzoli avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori nerazzurri:

"Nelle casse del club nerazzurro sono in arrivo soldi freschi. Il Monza sta per diventare un alleato importante per il mercato dell'Inter: Di Gregorio è stato riscattato per 4 milioni, ora Galliani punta a rafforzare la rosa di Stroppa con gli arrivi di Pinamonti e Sensi, giocatori di qualità che farebbero decollare il progetto Monza, dalla cui cessione l'Inter troverebbe poi i soldi da reinvestire non solo per Asllani, ma anche per colmare il vuoto lasciato in rosa dall'addio di Perisic".