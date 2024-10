L'attaccante austriaco, reduce dalla doppietta segnata in Nazionale, si è subito rimesso a lavorare ad Appiano Gentile

Primo allenamento della settimana per l'Inter al BPER Training Centre. I nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff: l'Inter tornerà in campo domenica 20 ottobre sul campo della Roma.

Regolarmente in gruppo, come da programma anche Barella e Buchanan, entrambi vicini al completo recupero, oltre a Marko Arnautovic, reduce dalla doppietta segnata in Nazionale e subito a disposizione di Inzaghi e del suo staff ad Appiano Gentile.