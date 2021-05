Inter, si torna al lavoro: primo allenamento da Campioni d’Italia alla Pinetina

I nerazzurri, dopo aver vinto lo scudetto e goduto di tre giorni di riposo, si sono ritrovati ad Appiano Gentile

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per la prima seduta da Campioni d'Italia. Come riportato da Inter TV, la truppa interista si è ritrovata al centro sportivo Suning per prepararsi in vista del match di sabato contro la Sampdoria.