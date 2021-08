TS – Inter, allenamento personalizzato per Bastoni, Barella e Lautaro. Lazaro…

Le ultime indicazioni da Appiano Gentile, dove oggi l'Inter torna a lavorare in vista dell'esordio in campionato del 21 agosto

L' Inter torna in campo oggi pomeriggio dopo il weekend libero concesso dall'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi . La squadra nerazzurra riabbraccia i campioni d'Europa con l'Italia, Barella e Bastoni , e il vincitore della Copa America Lautaro Martinez . I tre tornano oggi ad Appiano Gentile e si sottoporranno all'iter sanitario con il giro di tamponi.

Come riporta Tuttosport, all'allenamento pomeridiano dovrebbe partecipare anche Valentino Lazaro. Il laterale austriaco si è allenato con i compagni in parte e senza forzare già nei giorni scorsi. Il classe 1996 è fuori dai piani dell'Inter e attende una chiamata per iniziare una nuova avventura.