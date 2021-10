Inter, fissato per oggi l’ultimo allenamento della settimana: il programma dei nerazzurri

Il programma dell'Inter di Simone Inzaghi con l'ultimo allenamento settimanale prima di un giorno di riposo concesso dal tecnico

L' Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Lazio, in programma tra una settimana all'Olimpico di Roma.

Come riferisce Tuttosport, l'allenatore nerazzurro dirigerà oggi l'ultimo allenamento della settimana dei dieci calciatori rimasti alla Pinetina e non convocati nelle varie nazionali. Domani è previsto un giorno di riposo, con la ripresa fissata per lunedì.