Inter, 16-0 nell’allenamento con il Sarnico: scatenato Satriano, tris Pinamonti

Primo allenamento congiunto per la formazione di Simone Inzaghi, al lavoro verso la nuova stagione. Satriano ne mette cinque

Un’altra giornata di allenamento alle spalle per l’Inter di Simone Inzaghi, al lavoro in vista della prossima stagione. Oggi la squadra nerazzurra ha svolto il primo allenamento congiunto con la prima squadra del Sarnico, come si apprende dal sito ufficiale nerazzurro.