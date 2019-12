TS – Inter, individuata l’alternativa a Marcos Alonso: nel mirino un esterno del Napoli

La proprietà sul mercato in casa Inter, oltre a un centrocampista con Vidal in pole, continua ad essere un esterno sinistro. Con Asamoah ancora fuori (lavoro personalizzato anche ieri per il ghanese) e le difficoltà di Biraghi, il club nerazzurro va alla ricerca di una pedina affidabile sull’out mancino.

Per Tuttosport, l’Inter ha già in mano Darmian ma Conte attende uno ‘specialista’ della fascia: Marcos Alonso resta l’obiettivo numero uno, ma il Chelsea continua a chiedere 35 milioni nonostante lo spagnolo sia relegato in panchina. Resta viva l’ipotesi Kurzawa, in scadenza col PSG a giugno, mentre c’è anche la possiblità Ghoulam, anche se destano perplessità le condizioni fisiche dell’algerino.