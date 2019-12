Inter, le alternative ad Alonso per la sinistra: Marotta e Ausilio sfidano la Juventus

L’Inter lavora sotto traccia per arrivare a Marcos Alonso del Chelsea ma non molla le alternative. Il club nerazzurro continua la ricerca di un esterno mancino alla luce dei continui problemi al ginocchio per Asamoah e per un Biraghi che non ha ancora pienamente convinto.

Al club di Viale della Liberazione piace Emerson Palmieri ma c’è da battere la concorrenza della Juventus e convincere il calciatore a non firmare un ricco rinnovo con il Chelsea. Più facile arrivare a Layvin Kurzawa, che in questa stagione ha collezionato appena 5 presenze per tutti i 90 minuti al PSG e non è intenzionato a rinnovare il contratto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.