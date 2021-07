Inter-Pergolettese 8-0: ancora scatenato Satriano, doppiette Darmian e Pinamonti

Convincente successo in amichevole ad Appiano Gentile oggi per la formazione guidata da Simone Inzaghi

Saltata la tournée negli Stati Uniti, l'Inter sta lavorando ad Appiano Gentile in vista dell'inizio della nuova stagione. La squadra allenata da Simone Inzaghi alle 18 ha affrontato in un allenamento congiunto la Pergolettese (Serie C) e ha vinto 8-0. Buone indicazioni per il tecnico nerazzurro, che attende il rientro degli ultimi nazionali dopo Europei e Coppa America. Scatenato il baby Satriano, ancora a segno con una doppietta oggi. Prossimo appuntamento per i nerazzurri previsto per mercoledì contro una formazione di Serie B ancora da definire.