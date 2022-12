Inter su Amrabat, ma quanta concorrenza: l’entourage ha già incontrato Klopp

Tutti pazzi per Sofyan Amrabat: il centrocampista della Fiorentina sta disputando un Mondiale da assoluto protagonista con il suo Marocco, e diverse big europee hanno preso informazioni su di lui. Secondo quanto scrive FootMercato, l'entourage del giocatore avrebbe già incontrato l'allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo per la seconda parte della stagione. L'incontro tra le due parti sarebbe stato positivo, tanto da programmare di rivedersi dopo i Mondiali.

Su Amrabat, tuttavia, non ci sarebbe solo il Liverpool: in Italia è l'Inter la squadra più interessata, mentre in Inghilterra si registra la presenza del Tottenham, che già fece un tentativo la scorsa estate. Sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024, il club viola ha un'opzione di rinnovo per un ulteriore stagione.