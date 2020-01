Giornale – Inter, tre colpi per sognare: con Eriksen anche uno tra Vidal e De Paul?

L’Inter non si ferma ad Ashley Young e Victor Moses. Il club nerazzurro continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte tra entrate ed uscite con alcuni calciatori fuori dal progetto del tecnico salentini.

Secondo quanto riferisce Il Giornale, in uscita ci sono Valentino Lazaro – in pole il Newcastle, che offre un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20 -; Federico Dimarco, destinato al Verona a titolo temporaneo, e Matteo Politano, che ha ribadito di voler andare alla Roma. Dopo il no dell’Inter allo scambio con Spinazzola, ora nerazzurri e giallorossi sono pronti a dialogare. Petrachi offre un prestito con diritto di riscatto, Marotta vuole l’obbligo in caso di raggiungimento della decima presenza.

Intanto Giroud aspetta l’addio dell’ex Sassuolo per arrivare alla corte di Conte, mentre oggi potrebbe essere l’Eriksen-day. C’è l’offerta di 18 milioni, bonus compresi, dell’Inter, che ha fretta dopo l’infortunio di Brozovic alla caviglia. I nerazzurri, che attendono la risposta del Tottenham, potrebbero non fermarsi al danese: in caso di addio di Vecino, Marotta potrebbe andare all’assalto di uno tra Vidal e De Paul.