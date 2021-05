Inter campione d’Italia, l’ex Andreolli: “L’anima nerazzurra non cambierà mai”

L'ex difensore interista ha celebrato sui social lo scudetto della squadra di Conte con una foto scattata insieme al figlio

"Quello che non cambia mai e resterà per sempre uguale, sono la tua anima e la tua storia, e insieme ad esse, il nostro grande Amore per i tuoi colori, Il Nero e l’Azzurro. Perché al cuor non si comanda... Un grande abbraccio ai miei ex compagni, a tutti i ragazzi nuovi che si sono aggiunti in questi anni e a tutte le persone che lavorano ogni giorno per il bene di questa grande “famiglia”. Non può esistere la felicità senza sofferenza, nello sport come nella vita", ha scritto anche l'ex interista.Marco ha avuto anche una raccomandazione per i tifosi e gli appassionati di sport: "Festeggiamo rispettando gli altri e noi stessi".