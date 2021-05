Inter, dal club un anello in stile NBA alla squadra per celebrare lo scudetto

I calciatori e tutto lo staff tecnico sono stati premiati dalla società con un anello celebrativo personalizzato

Un anello in stile NBA per celebrare la conquista dello scudetto: è questo il regalo pensato dall'Inter per i calciatori e lo staff tecnico. Così scrive Tuttosport: "Un anello personalizzato a tutta la squadra con il nuovo logo del club e l'iniziale dell'interessato. Questo è stato il regalo-scudetto dell'Inter ai protagonisti della cavalcata tricolore, un'usanza molto in voga negli sport americani e soprattutto nell'Nba non a caso molto apprezzata da Ivan Perisic, grande tifoso di basket".