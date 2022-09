Il Giornale – Derby, è l’Inter di un anno fa ma senza Perisic: Inzaghi si accontenta

Va in scena oggi alle ore 18 a San Siro il derby di Milano tra Milan e Inter. Il Giornale analizza quella che sarà la formazione iniziale dei nerazzurri: "Gioca l'Inter dell'anno scorso, senza Perisic. Non può essere un'Inter più forte di quella che è stata, eppure Inzaghi si accontenta, anzi è ampiamente soddisfatto di non aver perso qualcun altro nel convulso finale di mercato".