L’Inter celebra il Chinese New Year 2022: la tigre diventa nerazzurra

L’Inter celebra il Chinese New Year 2022 con una serie di iniziative dedicate alla tigre, l’animale protagonista del nuovo anno lunare

Andrea Della Sala

MILANO – L’Inter celebra il Chinese New Year 2022 con una serie di iniziative dedicate alla tigre, l’animale protagonista del nuovo anno lunare e che, per l’occasione, si tinge di nerazzurro.

Il video ha come protagonista la tigre, che simboleggia energia e spiritualità. Le illustrazioni animate raccontano la storia di un tassista di origine cinese che lavora a Milano: è lontano dalla sua famiglia e da ormai due anni non vede i suoi cari. Sul cruscotto, a fargli compagnia, una tigre giocattolo, nerazzurra. Proprio grazie alla magia di questa tigre, che diventa simbolo di speranza e unione, il tassista riuscirà a ricongiungersi con i suoi cari in un finale commovente.

"May the tiger bring us together" è l’augurio del Club nerazzurro per questo nuovo anno lunare, con la speranza che la tigre possa far sentire unite tutte le famiglie, anche quelle ancora fisicamente distanti.

La figura della tigre rappresenta l’elemento centrale non solo del video ma anche di tutte le attivazioni del Club per il Capodanno Cinese: il lettering INTER della visual identity è infatti caratterizzato per l’occasione dal graffio dell’animale, sia in versione digitale che sulla linea di prodotti dedicati al nuovo anno lunare.

La Capsule Collection, in vendita a partire da oggi su store.inter.it, sullo Store Amazon dell’Inter e nei negozi di Galleria Passarella e San Siro, presenta una selezione di capi e accessori con il lettering personalizzato e con la tigre nerazzurra.

Le attività dedicate al Chinese New Year proseguiranno anche in occasione di Inter-Venezia: la squadra nerazzurra scenderà in campo con una Special Jersey celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e una speciale trama con il graffio della tigre a caratterizzare i numeri di maglia.

Allo stadio sono inoltre previste numerose altre iniziative: i LED a bordocampo e il maxischermo trasmetteranno dei messaggi di auguri e le sale ospitalità saranno allestite a tema.

Le iniziative del Club per il nuovo anno lunare coinvolgeranno infine anche le calciatrici di Inter Women, che hanno registrato speciali messaggi di auguri per i tifosi, e i bambini delle Inter Academy nel mondo ai quali è stato chiesto di rappresentare la figura della tigre dal loro punto di vista. Le foto e i video più belli verranno postati nei prossimi giorni dai canali social nerazzurri.