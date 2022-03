Inter, oggi l’annuncio del rinnovo di Brozovic. Per Handanovic e Perisic…

Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega all'Inter fino al 2026. Diversa la situazione degli altri due big in scadenza

Con ogni probabilità oggi in casa Inter arriverà l'annuncio più atteso, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione più uno di bonus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sugli altri due big in scadenza, Perisic e Handanovic, ogni decisione è invece rimandata a fine stagione.