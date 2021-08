Inter Media House, è il momento di Correa: “Alle 23 nuovo spettacolo”

Il club nerazzurro annuncia l'arrivo del video dedicato all'argentino che ha già regalato momenti spettacolari con la doppietta a Verona

Dopo i due gol al Verona i tifosi il suo video lo aspettano eccome. Tucu Correa ha fatto il suo ingresso ad effetto nell'Inter di Inzaghi e ora Inter Media House ricambierà con il video di presentazione del giocatore. Appuntamento per le 23 sui social del club nerazzurro. Lo ha dato ai suoi follower proprio la società con due tweet:

In uno l'orario di lancio del video e nell'altro l'Inter scrive: "Premiere. Dopo la prima assoluta di venerdì a Verona, con il pubblico in sala, questa sera alle 23 andrà in onda un nuovo spettacolo".