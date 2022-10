Inter, Antonello: “eBay? Accordo di importanza strategica perché…”

Queste le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, in merito alla partnership siglata con eBay

"Siamo molto felici di annunciare questa nuova partnership con eBay, che unisce due brand globali leader nei rispettivi settori. Questo accordo è per noi di importanza strategica anche perché ci permette di ampliare l’esperienza di acquisto dei nostri tifosi online, con uno Store Inter dedicato sul marketplace, e di posizionarci sempre di più come un club innovativo". Queste le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, in merito alla partnership siglata con eBay.