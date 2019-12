Inter, Apolloni: “Kulusevski? D’Aversa può consigliarlo a Conte. Futuro? Lui deve…”

Luigi Apolloni, ex calciatore e allenatore del Parma e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della lotta: “La Juve è una stabilità forte e l’Inter sta venendo fuori adesso dopo anni altalenanti“.

Poi una battuta sul talento gialloblù Dejan Kulusevski, nel mirino del club nerazzurro: “D’Aversa sta valorizzando Kulusevski ed essendo amico di Conte potrebbe consigliarlo all’Inter. Il percorso che ha fatto gli ha permesso di mettersi in mostra. Il consiglio che gli do è di terminare a Parma la stagione, è un ragazzo maturo, che non ha grilli per la testa. E’ stato bravo a confermarsi, ha fatto vedere questa forza fisica dirompente. Ha preso fiducia in se stesso ed è diventato un punto fermo del Parma“.