Inter, c’è un pensiero fisso in testa: “Ad Appiano nessuno si illude che…”

La necessità più impellente, in caso di assenza di Brozovic, è metterci una pezza subito con i giocatori a disposizione

Oggi il test decisivo ad Appiano Gentile per capire se Marcelo Brozovic sarà o meno della partita domani contro la Fiorentina. Sarà infatti necessario l'allenamento odierno per il croato, che dirà se il fastidio al polpaccio sarà smaltito. Ma, secondo Repubblica, nell'ambiente circola questo pensiero fisso: "Nessuno alla Pinetina s’illude che l’Inter senza Brozovic possa essere tanto performante quanto quella con il titolare in campo. Il tema del regista di riserva andrà risolto nei tempi e nel luogo opportuni: in estate, sul mercato. La necessità più impellente è metterci una pezza subito con i giocatori a disposizione