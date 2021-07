Serie A, sarà l’Inter campione d’Italia ad aprire le danze: a San Siro con il Genoa

Ieri la Lega ha diramato anticipi e posticipi delle prime due giornate e ad aprire il nuovo campionato sarà l'Inter di Inzaghi

"Sarà l’Inter campione d’Italia che aprirà le danze sabato 21 agosto alle 18.30 in casa contro il Genoa. Un po’ come succedeva una volta al Mondiale, con la partita inaugurale riservata al campione in carica. O come avviene ancora oggi a Wimbledon, con l’erbetta del Centre Court calpestata delle stesse suole dell’edizione precedente. Quest’anno il campo centrale sarà San Siro, dove il nuovo tecnico Simone Inzaghi esordirà contro il Genoa di Ballardini. La passata stagione l’Inter non scese in campo alla prima giornata contro il Benevento a causa della settimana aggiuntiva di riposo concessa per gli impegni agostani in Europa. La stessa sorte toccò a Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta. Se l’Inter apre, sarà ancora il Milan a chiudere il primo turno con la trasferta feriale a Genova contro la Samp. L’anno scorso il lunedì portò fortuna al Diavolo di Stefano Pioli, che nella prima serale del 21 settembre sconfisse in casa il Bologna 2-0", si legge su La Gazzetta dello Sport.