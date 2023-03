Inter, aprile infuocato. Il club si aspetta da Inzaghi e dai giocatori risposte per il futuro

Sarà un mese decisivo per il presente e futuro della squadra di Inzaghi. L'Inter giocherà ogni tre giorni e non potrà permettersi passi falsi

Dopo la sosta l'Inter avrà un mese in cui giocherà ogni tre giorni su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Sarà un mese decisivo per il presente e futuro della squadra di Inzaghi .

"Il 1 aprile l'Inter giocherà con la Fiorentina a San Siro, ed è meglio così, vista la differenza di rendimento dei nerazzurri fra casa e trasferta. Tre giorni dopo sarà allo Stadium per la semifinale di andata di Coppa Italia con la Juventus, partita che si preannuncia tesissima. Alla trasferta a Salerno dell'8 aprile, seguirà quella portoghese di Champions a Lisbona contro il Benfica. Il 16, i nerazzurri torneranno al Meazza per incontrare il Monza, e tre giorni dopo riceverano la capolista della Liga portoghese a Milano. Completano il mese più difficile della stagione la trasferta di Empoli, il ritorno in Coppa Italia con la Juve, questa volta al Meazza, e il 30 aprile la sfida interna con la Lazio, che all'andata all'Olimpico vinse 3-1. Intanto, la giustizia sportiva deciderà se restituire i 15 punti tolti alla Juventus per il caso plusvalenze", analizza Repubblica.