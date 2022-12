Inter, Argentina-Croazia è Lautaro contro Brozovic: le quote della semifinale

Per i bookmakers è favorita l'Albiceleste ma i Mondiali in Qatar hanno già riservato sorprese: in quota assist e gol

Alessandro De Felice

Quote e scommettitori dicono Argentina, ma in un Mondiale pieno di sorprese la Croazia potrebbe sorprendere ancora. Per prima semifinale ai Mondiali in Qatar l'Albiceleste è la prima scelta dei betting analyst: l'«1» al termine dei minuti regolamentari è offerto a 1,80 su Planetwin365 e ha totalizzato il 53% delle giocate. Per Messi e compagni sarebbe la rivincita dopo lo 0-3 subìto nella fase a gironi nell'edizione 2018, una vittoria a sorpresa dei croati che stavolta pagherebbe 5,10 (al 19% delle preferenze).

L'ultimo pareggio tra le due squadre risale all'amichevole giocata nel 1994, e stavolta la «X» al 90 è offerta a 3,35. In questo caso, il successo dell'Argentina ai supplementari è dato a 8,50 e quello ai rigori a 9; quote che salgono visibilmente per il «2» croato all'extratime (17), mentre per un'altra qualificazione ai penalty è a 10.

In campo sarà derby interista tra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, già decisivo quattro anni fa con l'assist per il 2-0 di Modric: un altro passaggio decisivo del centrocampista vale 8,50, mentre per la rete si sale a 15. Decisamente più bassa la quota per Lautaro, che pur partendo dalla panchina è dato a 3,40, con Messi prima scelta a 2,40.

Per la Croazia spicca invece Kramaric (5,75), seguito da Perisic a 6,50 e Modric a 8,50. In quota c'è spazio anche per Daniele Orsato, a cui spetterà dirigere la gara: per i bookmaker è probabile che i cartellini totali saranno almeno quattro (1,60), mentre un rigore nel corso dell'incontro (2,89), anche se al momento è valutata a quota alta la possibilità di un'espulsione (4,95). La chiamata del Var Massimiliano Irrati, infine, è offerta a 3,10.

(Fonte: LL/Agipro)